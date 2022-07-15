Премьер-министр Японии Кисида Фумио поздравил президента Монголии с национальным праздником

CentralAsia (MNG) - В поздравлениях говорится:

«По случаю Национального дня Монголии от имени правительства Японии и народа Японии я хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство и народ Монголии.

И Япония, и Монголия являются «стратегическими партнерами» с общими ценностями, такими как свобода, демократия, права человека и верховенство закона. В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и в обеих странах проводится множество памятных мероприятий. Ваше Превосходительство хотели бы лично встретиться с Вами в год 50-летия и открыто обменяться мнениями о будущем двух стран. Я хотел бы работать рука об руку с Вашим Превосходительством для дальнейшего укрепления дружественного сотрудничества между двумя странами.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и дальнейшего процветания Монголии», — Кисида Фумио.

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