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Крупный музыкальный фестиваль PLAYTIME-2022 и Улан-Баторский стритстайл. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Фестиваль Playtime — крупнейший музыкальный фестиваль в Монголии, впервые состоялся в 2002 году.

С 2002 года на сцене Playtime выступили несколько сотен исполнителей и групп, в том числе музыканты из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи. Город действительно начал открываться для музыки, искусства и скейтбординга. Гости из Великобритании, Северной Ирландии, Австралии и США стали приезжать на монгольский ежегодный музыкальный фестиваль Playtime. Его даже называют монгольской версией Coachella.

Монгольские молодёжные модные субкультуры развиваются вместе с музыкой. Ряд субкультур выделяется собственной философией, стилем одежды и музыкальными предпочтениями. Эти монгольские любители рок-музыки неотрывно связаны с уличной модой.

Фестиваль PLAYTIME 2022 посетили тысячи молодых людей, любящих музыку и мелодии, за 4 дня, а сотни потрясающих выступлений продолжались непрерывно. Переодеться в самую модную одежду на PLAYTIME и создать неповторимый образ — еще одна свобода, предоставленная молодежи фестиваля. Пространство, чтобы освежить свой разум после прослушивания любимой музыки, фестиваль PLAYTIME был полон необычных вещей.

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