Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ принял испольнительного директора Rio Tinto Group Якоба Стаушольма

CentralAsia (MNG) - 14 июля 2022 г. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял и встретился с испольнительным директором Rio Tinto Group Якобом Стаушольмом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о выполнении постановления парламента об обеспечении интересов Монголии при разработке месторождения Оюу-Толгой, а также о ходе переговоров правительства с группой Rio Tinto.

В рамках промышленного возрождения, которое является частью новой политики возрождения правительства, добыча на подземном руднике Ою Толгой началась в январе этого года. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и испольнительный директор Rio Tinto Group Якоб Стаушольм присутствовали и дали команду на первый этап подземной добычи или первый взрыв.

Испольнительный директор Rio Tinto Group Якоб Стаушольм сообщил, что стороны договорились ввести подземный рудник в полную эксплуатацию к первому кварталу 2023 года, а также интенсифицируют строительство подземного рудника и сдают его в эксплуатацию досрочно.

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