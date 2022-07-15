Rio Tinto заявляет, что стоимость медного рудника в Монголии выросла примерно на $300 млн

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto PLC заявила, что разработка подземного рудника на медном предприятии Оюу-Толгой в Монголии обойдется примерно на 300 миллионов долларов США больше, чем ожидалось ранее, сославшись на сбои из-за пандемии Covid-19.

Горнодобывающая компания заявила, что в июне был завершен пересмотренный прогноз затрат и графика, согласно которому общая оценка стоимости проекта составила 7,06 млрд долларов США, что выше ее так называемой окончательной оценки на 2020 год, составляющей около 6,75 млрд долларов США. По словам горняка, эта цифра находится на рассмотрении совета директоров Оюу-Толгой и предполагает, что дальнейших сбоев, связанных с Covid-19, не было.

В нем также говорится, что, хотя был достигнут прогресс на шахтах 3 и 4 проекта, которые были отложены из-за ограничений, связанных с пандемией, теперь ожидается, что оба ствола будут введены в эксплуатацию в первой половине 2024 года. Это на 15 месяцев позже, чем окончательная оценка 2020 года, больше, чем ожидания девятимесячной задержки, объявленной в прошлом году

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