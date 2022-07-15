Монгольские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по математике

CentralAsia (MNG) - 63-я Международная математическая олимпиада школьников (IMO-2022) прошла с 6 по 16 июля в норвежском Осло.

Монгольская команда приняла участие дистанционно с 8 по 16 июля.

По традиции в математической олимпиаде приняли участие 104 стран. Основные испытания прошли 11 и 12 июля.

Сборная Монголии завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали. И один приз. Команда добилась больших успехов, заняв 29-е место из 104 стран.

Стоит добавить, что Международная математическая олимпиада проводится каждый год среди школьников старших классов. Состязание имеет давние историю и традиции, так как существует с 1959 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения