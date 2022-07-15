В Казахстане за сутки выявили 1257 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 353;
в городе Алматы – 349;
в Алматинской области – 115;
в городе Шымкенте – 103;
в Карагандинской области – 70;
в Жамбылской области – 60;
в Кызылординской области – 51;
в Акмолинской области – 30;
в Атырауской области – 23;
в Туркестанской области – 21;
в Костанайской области – 17;
в Мангистауской области – 16;
в ВКО – 15;
в ЗКО – 13;
в Павлодарской области – 9;
в СКО – 5.
Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.
Вчера было 1104 заболевших.
Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что заболеваемость в Казахстане выросла в 2,5 раза, и это только за последнюю неделю.
При анализе заболеваемости установлено, что 93% заболевших с начала года являются непривитыми.