В Казахстане за сутки выявили 1257 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 353;

в городе Алматы – 349;

в Алматинской области – 115;

в городе Шымкенте – 103;

в Карагандинской области – 70;

в Жамбылской области – 60;

в Кызылординской области – 51;

в Акмолинской области – 30;

в Атырауской области – 23;

в Туркестанской области – 21;

в Костанайской области – 17;

в Мангистауской области – 16;

в ВКО – 15;

в ЗКО – 13;

в Павлодарской области – 9;

в СКО – 5.

Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.

Вчера было 1104 заболевших.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что заболеваемость в Казахстане выросла в 2,5 раза, и это только за последнюю неделю.

При анализе заболеваемости установлено, что 93% заболевших с начала года являются непривитыми.

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