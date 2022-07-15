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Умерла первая жена Дональда Трампа Ивана Трамп
Ивана Трамп
Ивана Трамп

CentralAsia (CA) -  Первая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) умерла в возрасте 73 лет. Об этом говорится в заявлении семьи Трампов, размещенном на странице политика в социальной сети Truth Social.

Как уточняет телеканал ABC News, она умерла от остановки сердца. Медики приехали к ней домой, чтобы оказать помощь, однако спасти женщину не удалось.

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой, невероятной женщиной, прожившей вдохновляющую жизнь», — говорится в заявлении семьи.

Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в городе Злин на юго-востоке Чехии в исторической области Моравия. Она была инструктором по лыжам, дизайнером одежды, занималась проектами в строительном бизнесе, работала моделью, написала несколько книг. Ее брак с Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 год. В браке у них родились трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп.

Дональд Трамп-младший, Ивана Трамп, Эрик Трамп и Иванка Трамп
Дональд Трамп-младший, Ивана Трамп, Эрик Трамп и Иванка Трамп
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