Рост цен на аренду жилья в Узбекистане произошел из-за наплыва россиян, - Центробанк РУз

CentralAsia (UZ) - В обзоре рынка недвижимости Узбекистана за второй квартал 2022 года Центробанк констатировал рост индекса активности на рынке аренды жилья.

Согласно отчету, данная ситуация в основном связана с туристическим сезоном. Как отмечается, повышенный спрос на арендуемое жильё во II-ом квартале текущего года «может быть связан с существенным притоком туристов, приимущественно из стран СНГ (в частности, из России, Беларуси)».

Цены на аренду жилья в долларах выросли на 1,7% в мае и на 2,1% в июне. Количество сделок купли-продажи домов во втором квартале достигло 81,9 тыс. Это на 6,2% больше показателя на то же время прошлого года.

В начале марта сообщалось, что цены на жилье и аренду в Ташкенте начали расти после начала вторжения Россию в Украину.

Тысячи россиян покидают свою родину в поисках лучших стран для жизни и работы в условиях усиливающихся западных санкций. Многие тысячи россиян и белорусов в том числе временно переехали в Узбекистан.

Миграция россиян из-за войны на Украине становится также все более заметной в соседних странах, в том числе в Казахстане и Кыргызстане, входящих в Евразийский экономический союз.