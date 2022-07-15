Узбекско-кыргызский фонд развития работает над созданием логистического центра в Кызыл-Кие

CentralAsia (UZ) - Узбекско-кыргызский фонд развития ведет работу над проектом по созданию в городе Кызыл-Кие Баткенской области КР международного транзитного логистического центра.

Об этом 14 июля на заседании кабинета министров КР, которое проходит под председательством президента страны Садыра Жапарова, заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, новый объект планируется возвести на месте старого городского аэропорта в Кызыл-Кие, на сегодня уже готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. «Надеемся, что благодаря этому проекту откроется новый [торговый] маршрут из Китая в Ферганскую долину и далее в страны ЕАЭС, а также Европу», – отметил Акылбек Жапаров.

Комментируя деятельность других совместных фондов развития, глава кабмина КР напомнил, что уже заработал Венгерско-кыргызский фонд развития, а Российско-кыргызский фонд развития с начала 2022 года уже профинансировал 20 проектов на 75 млн долларов.

Уставный капитал недавно созданного Узбекско-кыргызского фонда развития составляет 50 млн долларов, но его планируется довести до 200 млн долларов.

В ходе недавнего визита президента КР Садыра Жапарова в Азербайджан обсуждался вопрос создания совместного с этой страной инвестиционного фонда, капитал которого может составить 1 млрд долларов. А до этого глава КР договорился с лидером Туркменистана о создании кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов.

А глава МИД КР Жээнбек Кулубаев заявлял, что «в скором времени пройдут межправительственные встречи для обсуждения вопроса о создании инвестиционного фонда с КНР, кроме того, было отправлено [аналогичное] предложение и арабским странам».