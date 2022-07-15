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Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

CentralAsia (CA) -  Беларусь официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщил генсек организации Чжан Мин. Его слова приводятся на канале ШОС.

Кроме того, завершается процесс предоставления статуса члена организации Ирану.

Спецпредставитель президента России в ШОС сообщал в середине июня, что Белоруссия обратилась к руководству ШОС с просьбой об ускоренном включении страны в состав организации.

Беларусь имеет в ШОС статус страны-наблюдателя. Полноправными членами организации являются Иран, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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