В Узбекистане выйдут в обращение монеты номиналом 1000 сумов

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил образец и дизайн новой монеты достоинством 1000 сумов — одновременно с банкнотой номиналом 200 тысяч сумов. Постановление кенгаша верхней палаты парламента об этом было принято 5 июля и опубликовано 14 июля.

Дизайн монеты пока не представлен общественности. В начале года председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор не намерен выпускать новые банкноты номиналом 1000 сумов, она будет заменена на монету.

Отмечалось, что 1000-сумовые банкноты практически вышли из обращения — в 2021 году их доля в структуре наличных денег снизилась до 1,4%. Это произошло за счёт роста доли банкнот с крупным номиналом.

Ранее сообщалось, что ЦБ 15 июля выпустит в обращение новые купюры номиналом 200 тысяч сумов.