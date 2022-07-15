Новый чемпион Наадама получил в подарок 3 джипа Land Cruiser-300, HIACE и Nissan Patrol Y62

Новый чемпион О.Хангай и гендиректор ООО «Таван Богд» Ц.Баатарсайхан

CentralAsia (MNG) - Чемпионом Великого Государственного Наадама-2022 стал Хангай Оргих.

По традиции местные советы и крупные фирмы вручают призы борцам, которые выигрывают национальные титулы Наадама.

ООО «Таван Богд» подарило автомобиль «Land Cruiser-300» Хангай Оргих, завоевавшему в этом году звание чемпиона страны.

ООО «Тойота Сейлз Монголия» также подарило по традиции автомобиль «HIACE». Этот автомобиль«HIACE» О. Хангай подарил Национальному центру здоровья матери и ребенка.

Кроме того, группа «Моннис» решила подарить новому чемпиону автомобиль «Nissan Patrol Y62».

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