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Лукашенко объяснил, когда была «потеряна» Украина

CentralAsia (CA) -  Украина была потеряна еще задолго до начала российских военных действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

По его словам, это произошло, когда украинские политики «сами отказались от славянской идентичности».

«Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии «Славянского базара» звучал украинский язык. И будет звучать, в том числе сегодня. Более того: он будет здесь звучать всегда!» — сказал Лукашенко.

Создавая этот фестиваль, в республике и подумать не могли, что единый славянский мир с тысячелетней историей «будет поставлен в условия политического и культурного выживания», а такие простые человеческие ценности, как дружба, доверие, искренность, будут утрачены, отметил он.

Невообразимо также, что «с политической карты исчезнет дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов», а НАТО будет продвигаться на восток, «раскидав славян по разные стороны баррикад», продолжил Лукашенко.

Вместе с тем президент убежден, что «братский украинский народ вернется в свою семью», «славянская душа», несомненно, «все выдержит, в очередной раз перестрадает», а идеи добра, мира и справедливости вновь одержат верх, заключил он.

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