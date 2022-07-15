«Война» России ставит экономику Центральной Азии в затруднительное положение, - The Diplomat

CentralAsia (KZ) - Неудивительно, что государства Центральной Азии недавно были включены в список возможных «перевалочных пунктов», которые Россия и Беларусь могут использовать для уклонения от санкций, пишет The Diplomat.

Центральная Азия тесно связана с торговыми сетями, раскинувшимися на территории бывшего Советского Союза, что может привести к санкциям в отношении стран и компаний региона. Существующий риск усилился после российского «вторжения» в Украину в феврале и привлек все больше внимания по мере затягивания войны. Между тем, американские дипломаты продолжают повторять намерения Вашингтона помочь свести к минимуму негативное воздействие международных санкций на экономику Центральной Азии, признавая, что регион находится в трудном положении.

В недавнем предупреждении правительства США Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан среди группы из 18 стран были названы «перевалочными пунктами, через которые, как известно, проходит ограниченный или контролируемый экспорт, прежде чем он достигнет пункта назначения в России или Беларуси».

В конце июня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США опубликовали предупреждение, в котором призвали «повышенную бдительность в отношении потенциальных попыток уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси».

В предупреждении был представлен обзор текущих экспортных ограничений, в том числе список «товаров, вызывающих озабоченность в связи с возможным уклонением от экспортного контроля», и определен ряд «транзакционных и поведенческих красных флажков», на которые финансовые учреждения должны обращать внимание, пытаясь поймать тех, кто пытается уклоняться от санкций. В первом из 22 отмеченных красных флажков упоминалось об использовании «торговых коридоров, которые, как известно, служат возможными перевалочными пунктами для экспорта в Россию и Беларусь».

В сноске в качестве «общих перевалочных пунктов» указана группа из 18 стран — Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Арабские Эмираты и Узбекистан.

Среди товаров, определенных BIS, «представляющих особую озабоченность из-за их возможного перенаправления и конечного использования Россией и Беларусью для укрепления их военного и оборонного потенциала», были детали самолетов, антенны, камеры, системы GPS, интегральные схемы, нефтепромысловое оборудование и более.

В предупреждении говорилось, что в некоторых случаях «контролируемые товары США могут быть законно экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства другой готовой продукции». Но добавили, что «дальнейший экспорт в Россию или Беларусь этих готовых продуктов и товаров, возможно, через дополнительные перевалочные пункты, может быть запрещен».

Центральноазиатские (и другие) компании сталкиваются со значительными рисками, если они ведут бизнес с российскими компаниями, находящимися под санкциями. Узбекская компания «Промкомплектлогистика» стала первым предприятием в Центральной Азии, попавшим под санкции за активную поддержку усилий российской компании «Радиоавтоматика» по обходу санкций.

Дипломатическое взаимодействие Вашингтона со странами Центральной Азии подчеркивает намерение минимизировать влияние санкций на Россию в регионе. Например, в конце мая после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди в Вашингтоне, округ Колумбия, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс повторил, что «госсекретарь Блинкен подтвердил нашу приверженность минимизации воздействия на союзников и партнеров, включая Казахстан от санкций, введенных против России в ответ на необоснованную и неспровоцированную войну России против Украины».

Несколько дней спустя помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавил делегацию по региону, встретившись с официальными лицами Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. На каждой остановке основной темой обсуждения было «сведение к минимуму негативного воздействия международных санкций», как резюмировало Министерство иностранных дел Кыргызстана после визита Лу. Посольство США в Узбекистане в сообщении Telegram отметило, что после поздравления исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Норова с его новой ролью Лу и Норов «обсудили региональную безопасность, включая наши усилия по обеспечению того, чтобы на планы развития Узбекистана не повлияли негативно санкции, введенные против России».

Как именно США будут минимизировать влияние санкций, неясно, но в Кыргызстане обсуждались «возможности наращивания инвестиционного сотрудничества»; в Узбекистане Лу встретился с министром инвестиций и внешней торговли страны, чтобы обсудить «Возможности практического сотрудничества в сфере привлечения американского бизнеса… в Узбекистан». Подобные разговоры наверняка происходили и в Казахстане и Таджикистане. Достаточно ли того, что предлагают США, чтобы мотивировать сотрудничество в обеспечении соблюдения международных санкций (государства Центральной Азии не объявили о своих собственных санкциях в отношении России, и никто на самом деле не ожидает их введения) — это вопрос времени и дискуссий.

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