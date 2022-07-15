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Сборная Монголии по дзюдо из 36 человек примет участие в чемпионате Азии среди кадетов и юниоров

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров 2022 года пройдет в Бангкоке, Таиланд, с 16 по 24 числа этого месяца.

В соревнованиях примут участие 36 монгольских спортсменов.

В чемпионате Азии выступят юные дзюдоисты 2005-2006 годов рождения и молодые спортсмены 2002-2004 годов рождения.

Победители и призеры соревнований получат очки в мировом рейтинге в соответствии с правилами IJF. Победителям турнира присуждается 100 очков, серебряные призеры получат по 60, а бронзовые по 40 очков.

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