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Песков высказался о решении Токаева принять ушедшие из России компании
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России

CentralAsia (KZ) -  Кремль положительно относится к решению властей Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России на фоне военного конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем», — сказал Песков в ходе пресс-колла, отвечая на вопрос о том, не повредит ли такое решение российско-казахстанским отношениям.

Вчера, 14 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации ушедших из России зарубежных компаний. По его словам, в России приостановила деятельность или полностью ушла с рынка каждая вторая из почти 1400 крупных иностранных компаний.

Токаев считает, что благодаря такому решению у Казахстана появятся хорошие возможности для наращивания производства товаров. Как пояснил президент, создание условий для перемещения бизнеса даст стране «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».

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