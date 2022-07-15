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Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в 2021 году достиг $902 миллиона, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в 5 раз, достигнув в прошлом году 902 миллиона долларов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил 14 июля в Ташкенте на встрече с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, который впервые посещает Узбекистан в качестве президента страны с двухдневным государственным визитом.

«Товарооборот в прошлом году на 70 процентов вырос – достиг 902 миллиона. Это почти миллиард долларов. Такого у нас никогда не было. За полугодие – более 400 миллионов долларов», – сказал Мирзиёев.

По его словам, «эти цифры не предел».

«Имеются все возможности, чтобы довести объём торговли до более 1 миллиарда долларов уже до конца этого года, а в среднесрочной перспективе – его можно и удвоить, потому что для этого есть все основания», – подчеркнул президент Узбекистана, выступая перед представителями СМИ.

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