Граждане Туркменистана должны будут проходить инфекционное и венерологическое обследования при въезде и выезде

CentralAsia (TM) - Медучреждения Туркменистана получили распоряжения из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности о введении с августа «дополнительных мер по охране здоровья и обеспечения безопасности граждан» в связи с возобновлением пассажирских перевозок в зарубежные страны.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», согласно новым правилам, выезжающие за пределы страны и въезжающие на родину граждане старше 18 лет обязаны пройти медобследование в инфекционных отделениях больниц и кожно-венерологических диспансерах.

Справки о прохождении обследования будет необходимо предъявлять при выезде из Туркменистана. Вернувшиеся на родину люди сначала должны будут провести две недели в карантине, а потом обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы получить направление на обследование у инфекциониста и венеролога.

Как рассказал сотрудник правоохранительных органов одного из этрапов Лебапского велаята, следить за тем, чтобы люди сдавали необходимые анализы, будут участковые. Отказавшихся проходить обследование будут штрафовать. Штрафы будут перечисляться на счета отделений полиции, где на них был составлен протокол. Эти деньги разрешили использовать для покрытия различных хозяйственных нужд – ремонт, закупку канцтоваров и прочих расходных материалов.

Неофициально медработникам сообщили, что в первую очередь новые правила будут касаться женщин. Если при выезде женщина была здорова, а при въезде у нее обнаружат венерическое заболевание, то в дальнейшем ей могут отказать в выезде за рубеж, отмечает издание.