Почему возник коллапс на казахско-кыргызской границе, - Deutsche Welle

CentralAsia (KZ) - На границе Казахстана и Кыргызстана огромные очереди. Пересечение погранпереходов занимает не менее трех часов, хотя обе страны входят в ЕАЭС.

Работающие пункты пропуска на границе Казахстана и Кыргызстаном не справляются с наплывом людей, желающих пересечь госграницу. На погранпереходе «Карасу - Ак-Тилек» очередь видна за полкилометра до него.

До июня через этот погранпереход пропускали как легковые машины и автобусы, так и многотонные фуры. Теперь же - только грузовики. Но ликвидировать очереди пока так и не удалось. В чем их причина - в репортаже Deutsche Welle.

«Почти все едут на Иссык-Куль»

Отказавшийся называть свое имя сотрудник пункта пропуска «Кордай» на казахстанской стороне границы в разговоре с DW заявил, что основной причиной возникших огромных очередей является начало сезона отпусков.

«У нас такая ситуация с июня, когда отменили требования о ПЦР-тестах. Очень много казахстанцев и особенно россиян поехали на своих машинах отдыхать на Иссык-Куль. Немало и больших автобусов из Алматы с отдыхающими, они обычно подъезжают колоннами по 5-6 машин. А нас всего 30 человек работает. Где-то столько же людей и с кыргызской стороны», - поделился капитан погранслужбы Казахстана.

Большим наплывом не столько казахстанцев, сколько россиян объяснил появление очередей на границе политолог из Бишкека Игорь Шестаков: «В Кыргызстане стало заметно больше машин с российскими номерами. Почти все едут на Иссык-Куль».

Основной причиной возникших огромных очередей на границе называют наплыв туристов

Друзья с оговорками

Вместе с тем политолог заметил, что немалую роль в ежегодно возникающих трудностях при пересечении границы между двумя странами, входящими в ЕАЭС, является взаимное недоверие между Нур-Султаном и Бишкеком.

«Официально мы дружественные союзные страны, но при переходе границы это не особо видно. Всегда есть погранконтроль с обязательным вопросом о цели визита, как и тщательная таможенная проверка. Особенно много проблем у грузоперевозчиков, которые перед пересечением границы порой стоят по несколько суток. Нечто подобное можно наблюдать на границе с Узбекистаном, который не является членом Таможенного союза и ЕАЭС», - добавил Шестаков.

Бензиновый след

Стоящие в очереди на границе люди обращают внимание и еще на одну важную причину, которая способствует коллапсу на пунктах пропуска. «Как туристический сезон начинается, каждый год такие очереди. Пропускают же всего по пять машин каждые 15 минут, на одной стороне пограничники и таможенники проверяют, потом на другой - минимум час потеряешь. Но в этом году после того, как стали без ПЦР пускать, еще одна проблема появилась. Почти 80% тех, кто в очереди стоит, везут из Казахстана бензин», - пояснил DW водитель небольшого грузовика из Бишкека Роман Николайчук.

Многие автомобилисты, которые стоят в очереди на границе, везут из Казахстана бензин

А житель села Нижний Ноорус, представившийся Манасом, так описал причины его ежедневных поездок в Казахстан: «Если на наши деньги перевести, то в Казахстане 92-й бензин всего 30 сомов стоит, что вдвое дешевле. Солярка почти 40 сомов в Казахстане, у нас - по 65. Нам сейчас разрешают провозить полный бак и дополнительно 20 литров в канистре».

По словам Манаса, с середины июня он каждый день старается дважды побывать в Казахстане, что, по его выражению, законом вроде как не запрещено. «Может это и неправильно, но я решил воспользоваться шансом поправить материальное положение своей семьи. Я привожу 92-й бензин, а мои сыновья продают его на трассе уже по 50 сомов. Это хорошая добавка к моей зарплате в 25 тысяч сомов ($305)», - добавил Манас.

Незамеченные предложения

На проблему массового вывоза топлива в Кыргызстан частным автотранспортом в Казахстане обратили внимание еще в начале июня, после нескольких рейдов на границу представителей местных СМИ. Тогда начальник контрольно-пропускного пункта «Кордай» подполковник Ерлан Нысанов предложил три пункта по борьбе с так называемыми «гэсээмщиками» - перевозчиками бензина, которые зарабатывают на разнице цен на ГСМ в Казахстане и Кыргыстане.

В Казахстане обратили внимание на проблему массового вывоза частниками топлива в Кыргызстан

Речь шла о введении ограничений на пересечение границы до одного раза в сутки на время турсезона; разделении очереди на туристов и автомобилистов, везущих топливо из Казахстана; и введении в приграничных населенных пунктах лимита отпуска топлива - не более 100 литров на одну машину. Судя по огромным очередям на границе, предложения подполковника Нысанова понимания у властей пока не нашли.

Бензин в Казахстане подешевел

Между тем, по данным Пограничной службы, только за июнь 2022 года из Казахстана в Кыргызстан на легковых автомобилях было перевезено свыше 570 тысяч литров различного топлива. Судя по тому, что говорят в очередях на границе, это раздражает граждан Казахстана, которые в целом положительно восприняли решение правительства страны, продлившего с 12 июля до 12 января 2023 года запрет на экспорт топлива.

Поскольку о вероятности такого шага представители властей начали говорить еще в июне - одновременно с сообщением о сохранении госрегулирования цен на сжиженный газ, - популярные марки бензина в последнее время даже подешевели. Литр АИ-92 на большинстве АЗС вместо 182 тенге стоит 179, а цена на АИ-95 в ряде случаев снизилась с 215 до 207 тенге. Что, впрочем, эксперты объясняются еще и укреплением казахстанской валюты по отношению к доллару и евро.

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