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В Казахстане ожидаются дожди с грозами и +45, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) -  Специалисты «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 16-18 июля.

По данным синоптиков, на погоду в большинстве регионов Казахстана будет оказывать влияние южный циклон.

«Пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, со шквалистым ветром, возможно выпадение града», - заявили в «Казгидромете».

Отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге Казахстана. При этом на юге страны ожидаются пыльные бури.

«Основной фон температуры воздуха: днем на западе - от +30 до +40 градусов, на северо-западе - +25...+40 градусов, на юго-западе - +36...+45 градусов. На юге - +33...+42 градуса, на юго-востоке - +20...+35 градусов, понижение на севере - от +24...+33 до +20...+30 градусов, в центре - от +27...+38 до +23...+33 градусов, на востоке - от +21...+33 до +16...+28 градусов», - рассказали метеорологи.

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