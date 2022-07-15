В Узбекистане за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:19, 15 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 14 июля число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 242 043 человека.
По данным Минздрава, за сутки по стране выявлено 90 новых случаев коронавируса.
20 человек были выявлены в Ташкенте среди граждан, у которых была взята проба из-за контакта с больными коронавирусом.
Общее число выздоровевших достигло 239 016 (+125) человек, показатель выздоровления составляет 99 процентов.
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