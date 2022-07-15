В Узбекистане за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 14 июля число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 242 043 человека.

По данным Минздрава, за сутки по стране выявлено 90 новых случаев коронавируса.

20 человек были выявлены в Ташкенте среди граждан, у которых была взята проба из-за контакта с больными коронавирусом.

Общее число выздоровевших достигло 239 016 (+125) человек, показатель выздоровления составляет 99 процентов.