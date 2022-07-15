В Узбекистане вновь продлили общественное обсуждение поправок в Конституцию

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обсуждение поправок в Конституцию продлили до 1 августа текущего года.

Ранее, 4 июля текущего года, аконодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в конституцию на десять дней, до 15 июля. Как отмечалось, данное решение было принято в связи с «повышением активности граждан в выражении мнений по проекту конституционного закона и увеличением количества поступающих предложений».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.