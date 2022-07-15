В Туркменистане заблокировали доступ к сервисам Cloudflare, с помощью которых работали две трети сайтов в стране, - Turkmen.news

CentralAsia (TM) - Туркменские власти заблокировали доступ к сервисам американской компании Cloudflare, с помощью которых работали две трети сайтов в стране, сообщает Turkmen.news со ссылкой на местные источники.

По данным издания, благодаря Cloudflare около 70% сайтов продолжали работать в Туркменистане, несмотря на блокировки. Теперь они оказались недоступны для туркмен.

Сервис Cloudflare Radar также показывает, что с 7 июля трафик из Туркменистана держался фактически на нуле, за исключением небольших всплесков активности с 9 по 12 июля.

Также по информации источников Turkmen.news в стране начали блокировать подсети IP-адресов до степени /16. Если раньше туркменские власти блокировали только один IP-адрес, на котором обнаруживался VPN, то теперь блокируют адреса группами по 65 536 штук. Это приводит к тому, что из-за одного работающего VPN могут отключатся сотни тысяч адресов.

Туркменистан регулярно занимает последние места в мировых рейтингах интернет-свобод. В стране заблокирован доступ к соцсетям Facebook, Twitter, «ВКонтакте», а также к видеохостингу Youtube и почти ко всем западным новостным сайтам. Также блокируются сайты независимых изданий «Хроника Туркменистана» и Turkmen.news, редакции которых работают из-за границы.

Помимо этого Туркменистан занимает последнее место в мире по скорости интернета. Средний показатель составляет 0,5 мегабит в секунду, такие результаты в мире считались нормой 15-20 лет назад.

При этом туркменские власти блокируют VPN-сервисы и систематически преследуют граждан за их использование: штрафуют и вызывают на допросы из-за просмотра заблокированных сайтов.