Все члены ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Все восемь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в саммите, который, как ожидается, пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Об этом 15 июля на специальном брифинге заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«На сегодняшний день все страны - члены ШОС уже подтвердили участие лидеров в этом саммите», - сказал он.

«Что касается формата проведения саммита, все восемь сторон надеются на скорейшее возвращение к нашему традиционному формату, который более эффективен», - указал он. «Однако все стороны также понимают, что пандемия - это реальность, вирус непрерывно меняется», - продолжил генсек. «В настоящее время существует много неизвестных переменных. В настоящее время я не могу делать прогнозы, но могу сказать вам, что у всех сторон есть позитивные надежды», - подчеркнул он.

Генсек также отметил, что предстоящий саммит станет важной вехой в развитии организации.