В Узбекистане у мужчины выявлен случай заражения сибирской язвой

CentralAsia (UZ) - Сырдарьинское областное управление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья прокомментировало сообщения в социальных сетях о том, что в Сардобинском районе объявлен десятидневный карантин из-за выявленного у сельчанина заболевания «сибирская язва».

В управлении подтвердили, что у одного из жителей махалли диагностировано заболевание А-22. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) А-22 — это сибирская язва.

Эта болезнь не передаётся от человека к человеку, только человеку от животного в процессе убоя заражённого скота и при контакте с сырым мясом, отметили в управлении СЭС.

Соответственно, карантин применяется только к крупному и мелкому рогатому скоту, говорится в сообщении.

На сегодня ветеринары вакцинировали от этой болезни весь крупный и мелкий рогатый скот на территории махалли «Зомин».

В настоящее время эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства, заверили в управлении.