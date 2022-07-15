Минздрав Казахстана пересмотрел матрицу оценки эпидемиологической ситуации

CentralAsia (KZ) - Матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет оформляться по-новому. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает Vlast.kz.

«Актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации. Показатель среднесуточной заболеваемости за 10 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения», - сообщила министр на брифинге СЦК.

По ее словам, при актуализации матрицы учтены рекомендации ВОЗ в части оценки текущей ситуации с учетом нагрузки на систему здравоохранения - это уровень госпитализации в инфекционные стационары, отделения интенсивной терапии, уровень охвата вакцинацией населения, распространения инфекции и циркулирующих вариантов вирусной инфекции.

«Зеленая» зона будет определяться: при занятости коек до 2 500 больных независимо от показателя репродуктивного числа R; при занятости коек до 5 000 больных и показателе репродуктивного числа R менее 1.

«Желтая» зона: при занятости коек до 5 000 больных и R больше 1; при занятости коек от 5 000 до 10 000 больных и R меньше 1.

«Красная» зона: при занятости коек от 5 000 больных и R больше 1; при занятости коек больше 10 000 больных независимо от R.

По словам Гиният, при переходе в «желтую» зону в регионах будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов без нагрузки на бизнес.

При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационары и первичную медико-санитарную помощь.

Предложения по принятию мер будут вынесены на рассмотрение межведомственной комиссии.

По матрице оценки эпидемиологической ситуации госорганы принимают решения по усилению или ослаблению ограничительных мер.

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