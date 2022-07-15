Президенты Узбекистана и Туркменистана посещают Самарканд
- Туркменистан, общество
- 14:33, 15 июля 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во второй день государственного визита, 15 июля прибыл в Самарканд.
В аэропорту его встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Высокий гость в сопровождении главы государства ознакомится с величественными архитектурными памятниками жемчужины Востока – древнего и прекрасного Самарканда, - сообщила пресс-служба президента.
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