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Президенты Узбекистана и Туркменистана посещают Самарканд

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во второй день государственного визита, 15 июля прибыл в Самарканд.

В аэропорту его встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Высокий гость в сопровождении главы государства ознакомится с величественными архитектурными памятниками жемчужины Востока – древнего и прекрасного Самарканда, - сообщила пресс-служба президента.

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