Си Цзиньпин посетил Синьцзян впервые после обвинения в геноциде уйгуров. Фото

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин 12 июля прибыл с визитом в городской округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщило сегодня агентство «Синьхуа». Политик посетил регион впервые с 2014 года, когда, по данным Совета по правам человека ООН, китайское правительство начало проводить политику «геноцида» уйгуров и казахов на северо-западе КНР.

«Си Цзиньпин ознакомился с работой по таким направлениям, как… социально-экономическое развитие, продвижение этнического единства и прогресса, укрепление чувства общности китайской нации», — описывается в материале агентства поездка Си, проходившая с 12 по 13 июля.

Как пишет «Ъ», проблема с нарушением прав человека, насильственной ассимиляцией и направлением населения Синьцзяна в лагеря перевоспитания является одним из наиболее острых факторов обострения отношений КНР с западными странами. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пресекает попытки комиссара ООН по правам человека провести оценку ситуации в регионе и продолжает геноцид уйгуров. По данным дипломата, более 1 млн человек в Синьцзяне незаконно содержатся под стражей.

24 мая в результате хакерской атаки в открытый доступ был выложен архив полиции северо-западного региона. В документе содержатся десятки тысяч фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с заключенными лагерей в Синьцзяне. Спикер китайского МИД Венг Венбин назвал опубликованный архив попыткой дискредитировать КНР.

⇳

Агентство Bloomberg заметило, что после посещения Гонконга 1 июля Си Цзиньпин пропал из публичного поля на две недели. Поездка председателя КНР в Синьцзян стала его первым появлением в материалах китайских государственных СМИ с начала июля. Несмотря на то что государственные медиа КНР, в частности «Синьхуа», как правило, публикуют данные о поездках Си день в день, новость о его визите в Синьцзян появилась спустя три дня после его приезда в регион.