ISW: Российские силы продолжают продвигаться к Северску (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:21, 15 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы продолжают продвигаться к Северску, но их успехи неясны.
Выводы института:
Российская армия продолжает систематические атаки на жилые кварталы в украинских городах, нанеся удары по Виннице, Харькову и Николаеву.
Российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добились успеха.
Лидер Чечни Рамазан Кадыров заявил, что один из четырех новых батальонов, которые он формирует, переброшен в Украину.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.