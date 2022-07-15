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ISW: Российские силы продолжают продвигаться к Северску (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают продвигаться к Северску, но их успехи неясны.

Выводы института:

Российская армия продолжает систематические атаки на жилые кварталы в украинских городах, нанеся удары по Виннице, Харькову и Николаеву.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добились успеха.

Лидер Чечни Рамазан Кадыров заявил, что один из четырех новых батальонов, которые он формирует, переброшен в Украину.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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