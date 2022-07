Самый эксцентричный премьер: достижения, скандалы и женщины Бориса Джонсона

CentralAsia (CA) - Его полное имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон. И он был самым необычным, экстравагантным и эксцентричным премьер-министром чопорной, неизменно придерживающейся традиций Великобритании. 7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил о своей отставке. Сделал он это с явным сожалением, сказав, что с грустью покидает «лучшую работу в мире», пишет Republic.

Уже прозвучало и еще прозвучит много экспертных суждений о том, какой он был глава правительства, почему ушел в отставку, какие ошибки допустил и чего добился. Не будем присоединяться к этому хору, вряд ли мы сумеем сказать об этом что-нибудь новое. Лучше опишем историю его жизни — противоречивой, неоднозначной, но, как нам кажется, увлекательной.

Вопросы крови

Родословная нашего героя ему под стать — такая же яркая и необычная, как он сам. Кровей в нем намешано множество, сам Борис (ударение на первом слоге) как-то сравнил себя с банкой меда, найденной на полке супермаркета — «продуктом многих стран». Он считает себя наполовину евреем, наполовину французом, наполовину англичанином, наполовину американцем, наполовину птеродактилем и наполовину турком, цитирует его BBC.

Интерес Бориса Джонсона к своим корням и предкам выразился, в том числе, и в том, что он принял участие в программе ВВС «Who Do You Think You Are?», исследующей генеалогическое древо британцев. Благодаря этой программе, выяснилось, что знаменитая базельская мумия оказалась пра-пра-пра…бабушкой Бориса Джонсона в седьмом поколении. Но так далеко мы заглядывать не будем.

По отцовской линии Борис Джонсон происходит от зажиточного турецкоподанного Ахмета Хамди Кемаля, который влюбился в пленную черкешенку Ханифе Феред, выкупил ее из рабства, обучил грамоте и женился на ней, а та в благодарность родила ему нескольких детей. Один из их сыновей, Али Кемаль — прадед Бориса Джонсона — вошел в историю Турции. Семейное состояние позволило ему получить хорошее образование и много путешествовать по миру. Кемаль стал либеральным журналистом, живущим в Лондоне, откуда страстно выступал против геноцида армян и других национальных меньшинств Османской империи. Его первая жена — британка по имени Уинифред Брун Джонсон, умерла от послеродовой горячки в 1910 году. Ребенок выжил, его назвали Осман — он и станет дедом Бориса.

В 1912 году Али Кемаль вернулся на родину, в 1918 он три месяца занимал пост министра внутренних дел при последнем правителе Османской империи. В этой должности он руководил созданием службы судебных приставов против виновных в геноциде армян и греков. В этой же должности он успел отдать приказ об аресте будущего первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. После прихода Ататюрка к власти Али Кемаль стал врагом турецких националистов. В ноябре 1922 года он был похищен и линчеван разъяренной толпой, а его сын Осман бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона.

Отец Бориса, Стэнли Патрик Джонсон, родился в 1940 году в Британии, но его мать, Ивонн Эйлин (Ирен) Уильямс, была француженкой, дочерью баронессы Марии-Луизы де Пфеффель (этот род и восходит к «даме из Базеля»). Между прочим, Мария-Луиза приходилась внучатой племянницей супруге поэта Федора Тютчева Эрнестине Пфеффель и русской великой княгине Елене Павловне, жене великого князя Михаила Павловича, младшего брата российских императоров Александра I и Николая I. В память о своих французских корнях 81-летний Стэнли Джонсон в этом году получил гражданство Франции, заявив, что воспользовался правом, данным ему происхождением.

Стэнли Джонсон известен в Великобритании не только как отец премьер-министра, он популярный писатель, автор нескольких книг по проблемам окружающей среды и 9 романов, бывший политик Консервативной партии, который с 1979 по 1984 год был членом Европейского парламента, бывший сотрудник Всемирного банка и Европейской комиссии.

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, где его отец изучал экономику в Колумбийском университете, поэтому кроме британского гражданства у Бориса есть также гражданство США.

Его мать — Шарлотта Джонсон Уол (урожденная Фосетт), была известной художницей из семьи либеральных интеллектуалов (с 40 лет страдала болезнью Паркинсона и умерла в 2021 году в возрасте 79 лет). Ее генеалогическое древо не менее интересно, чем у ее первого супруга Стэнли Джонсона, с которым они развелись, когда Борису было 14 лет.

Прадед Бориса Джонсона по материнской линии — Элиас Эйвери Лоу родился в Российской империи в 1879 году в семье литовских евреев. В 1889 году его семья переехала в Америку и натурализовалась там. Элиас стал успешным ученым- палеографом, путешествовал по всему миру. Его жена, Хелен Трейси Лоу-Портер, родилась в Пенсильвании в 1876 году в семье фармацевта и экономки; несмотря на скромное происхождение, она стала знаменитой переводчицей, наиболее известной тем, что перевела на английский язык почти все произведения Томаса Манна. Их дочь Фрэнсис Беатрис Лоу родилась в Оксфорде, где Элиас преподавал палеографию в Оксфордском университете.

В 1937 году Фрэнсис вышла замуж за Джеймса Фосетта, успешного адвоката, который с 1962 по 1984 год работал в Европейской комиссии по правам человека и был посвящен за это в рыцари. Их дочь Шарлотта тоже родилась в Оксфорде, в 1942 году.

Родители Бориса Джонсона Стэнли и Шарлотта поженились в 1963 году, своего первенца они назвали Александер Борис, второе имя, со временем ставшее первым, он получил в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике. Вскоре после рождения сына семья вернулась в Великобританию, чтобы Шарлотта по семейной традиции получила образование в Оксфордском университете. Вслед за старшим сыном в семье появились дочь Рэйчел, сын Лео и самый младший Джозеф.

Его университеты

В детстве Борис страдал от глухоты (он перенес несколько операций по восстановлению слуха). Когда ему было 9 лет, в связи с работой отца семья перебралась в Брюссель, где мальчик быстро освоил французский и вообще учился «на отлично».

Затем он ⁠продолжил учебу в элитной Итонской школе-интернате в английском Беркшире, причем получил королевскую ⁠стипендию на обучение. Примерным поведением будущий премьер-министр не отличался, уже ⁠тогда он вел ⁠себя эксцентрично, часто опаздывал ⁠на занятия, но при ⁠этом блистал познаниями в английской классике, латыни и древнегреческом, трудился секретарем школьного дискуссионного клуба и редактором школьной газеты.

Во время учебы в Итоне он перешел из католичества (его мать была католичкой) в англиканский протестантизм, а вместо своего первого имени Александер стал пользоваться вторым — Борис. Уже тогда он стал примерять на себя образ чудаковатого англичанина.

Затем Джонсон поступил в Оксфордский университет, в особо привилегированный Баллиол-колледж — кузницу правящего класса Британии, где тоже быстро стал звездой. Борис был одним из редакторов университетского сатирического журнала Tributary, а позже стал президентом Оксфордского Союза, одного из старейших и престижнейших частных студенческих сообществ в мире. Там он познакомился и подружился с будущими ведущими политиками и общественными деятелями, включая лидера Консервативной партии Дэвида Кэмерона и брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера, с которыми дружит до сих пор.

После окончания университета в 1987 году Борис, как и его турецкий прадед, начал делать журналистскую карьеру. Родственные связи помогли устроиться корреспондентом-стажером в The Times, откуда его вскоре выгнали со скандалом, когда выяснили, что он использовал в заметке целиком выдуманную цитату, приписав ее своему крестному отцу историку Колину Лукасу. Но связи снова помогли: знакомый по Оксфордскому Союзу редактор The Daily Telegraph — рупора консервативной партии — взял его в свою газету и через некоторое время, в 1989-м, отправил корреспондентом в Брюссель, освещать деятельность Европейской комиссии.

К этой работе Джонсон тоже отнесся творчески, но в отличие от The Times, в The Daily Telegraph этот метод принес ему известность и славу блестящего журналиста. Вместо скучных отчетов Джонсон слал в редакцию карикатурно-преувеличенные рассказы о коварных замыслах Брюсселя покончить с британскими, а заодно и со всеми европейскими свободами, управлять всем, регулировать и стандартизировать все — от процента мяса в сосисках до размера презервативов. Он писал, что Брюссель нанял нюхачей, чтобы убедиться, что евронавоз пахнет одинаково, и что еврократы собираются диктовать допустимую кривизну бананов и пределы мощности пылесосов. Многие из его коллег-журналистов критиковали его статьи, считая, что они часто содержат ложь, призванную дискредитировать Еврокомиссию. Но читателям его заметки нравились, они вызывали резонанс в обществе и среди политиков. Для Маргарет Тэтчер, непрерывно ссорившейся с Европой, Джонсон стал любимым журналистом. Сам Борис потом признавался, что для него это была этакая интеллектуальная забава. «Я просто швырял камни в чужой огород и слушал, как в соседском парнике бьются стекла»,— рассказал он в одном из интервью.

Конечно, забава эта была совсем не безобидна. Она способствовала росту евроскептицизма в Великобритании, будоражила умы противников единой Европы, во многом благодаря ей в английском обществе возникла идея будущего Брекзита.

В 1994 году Джонсон вернулся в Великобританию широко известным журналистом, но его все больше привлекала политика. Хотя журналистика пока оставалась на первом месте. В The Daily Telegraph его повысили до должности помощника редактора и главного политического обозревателя. Колонка Джонсона получила похвалу за идеологическую эклектичность и оригинальность изложения и принесла ему награду «Комментатор года» на премии What the Papers Say в 1997 году. С этого времени он довольно часто стал появляться на телевидении, выступая в различных информационных программах и шоу, снялся в популярном сериале EastEnders. В 1998 году начал сотрудничать с программой Have I Got News for You на ВВС. В 1999 году стал главным редактором политического еженедельника The Spectator, где с 1994 вел политическую колонку.

Депутат палаты общин, мэр Лондона и по-прежнему журналист

Но писать о политике — для Джонсона этого было мало, он хотел ею заниматься. Вся политическая карьера Бориса Джонсона связана с Консервативной партией. С 2001 по 2008 год он был депутатом Палаты общин. В 2003–2004 годах занимал пост заместителя председателя Консервативной партии. В 2004 году был теневым министром по вопросам культуры, в 2005–2007 годах — теневым министром по вопросам образования.

Заседая в Палате общин, Джонсон продолжал журналистскую деятельность и весьма успешно. В 2003 году он получил премию «Редактор года», в 2004-м и 2005-м — «Колумнист года». Джонсон написал также несколько книг, в их числе юмористическую повесть «Семьдесят две девственницы» (2005) и историческое произведение «Мечта о Риме» (2007), по нему ВВС сняла сериал, где Джонсон выступил в роли ведущего.

После двух сроков в парламенте перед ним возник новый вызов: выборы мэра Лондона. Выставив свою кандидатуру от консерваторов, Борис в 2008 году выиграл эти выборы с результатом 53,2% голосов. Пошел на второй срок в 2012-м и снова выиграл.

Положение мэра Лондона ко многому обязывает: это управление сложным хозяйством многонационального и многоконфессионального мегаполиса с огромным бюджетом. Лондонцы с симпатией относились к мэру Джонсону, им импонировала его демократичность — он передвигался по городу на велосипеде (хотя вскоре всплыли его раздутые счета за такси), при нем успешно прошла лондонская Олимпиада 2012 года — городские власти проделали огромную подготовительную работу, что позволило провести игры без каких-либо эксцессов.

Приоритетными направлениями для Джонсона в качестве мэра Лондона стали борьба с преступностью и решение транспортных проблем.

При Джонсоне было значительно увеличено число сотрудников полиции (с 2,6 тыс. до 32 тыс.), создана дорожная полиция. По его инициативе на улицы Лондона были возвращены двухэтажные красные автобусы Routemaster, эксплуатировавшиеся в 1956–2005 годах и бывшие одним из символов Лондона. Начали функционировать пункты проката велосипедов, были созданы специальные велосипедные полосы и велостоянки. Был введен запрет на употребление алкоголя в общественном транспорте, существенно обновлен его автопарк. Шло развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта. За годы мэрства Джонсона транспортное сообщение в городе заметно улучшилось, а туристическая привлекательность Лондона возросла.

Были в его работе на этом посту и отрицательные моменты. Именно на период его пребывания у власти пришлись крупные беспорядки 2011 года, когда некоторые районы Лондона стали неуправляемыми, толпы громили и жгли магазины, грабили имущество и людей. Но Борис не вернулся сразу же в столицу из отпуска в Канаде, и это ему долго еще ставили в упрек. К этому же периоду относят строительство небоскребов с дорогими квартирами, покупку водометов для разгона демонстраций, применение которых было запрещено.

Работая мэром столицы, Джонсон продолжал писать колонку в The Daily Telegraph за баснословный гонорар — 250 тысяч фунтов в год, то есть по 5 тысяч за колонку (при этом его зарплата мэра была 140 тысяч фунтов в год), а на упрек в том, что это некрасиво выглядит, Борис фыркнул: «Да это пустяки какие-то».

В 2014 году в издательстве Hodder & Stoughton вышла его книга «Фактор Черчилля: как один человек изменил историю», в которой Джонсон явно проводил параллели между Черчиллем и собой. «Он был эксцентричным, экстравагантным, в своей фирменной одежде — и настоящим гением… С самого своего появления в качестве молодого члена парламента от Тори он критиковал и высмеивал свою собственную партию», — так Джонсон описывает в книге своего кумира.

Но надо отдать должное и самому Джонсону, не смотря на критику, он неуклонно набирал очки как один из самых популярных и влиятельных консервативных политиков. Из мэров он в 2015 году вернулся в парламент (один год он одновременно занимал два эти поста) и сразу стал одним из претендентов на место лидера партии.

Самый эксцентричный глава МИД

Безусловно, Борис Джонсон оказался одним из главных вдохновителей Брекзита. Хотя многие считают его «ненастоящим», неискренним евроскептиком, несмотря на его почти тридцатилетнюю кампанию против евробюрократов. Он, скорее, критик, но и критика для него — это больше игра, политическая и журналистская. Перед самым референдумом по Брекзиту всплыла даже неопубликованная статья Джонсона, в которой он обосновывал необходимость для Британии оставаться в Евросоюзе.

После референдума и отставки Кэмерона премьером стала Тереза Мей, которая была противницей выхода из Евросоюза, но обещала выполнить высказанную на референдуме волю народа. В свой кабинет она включила и Бориса Джонсона, дав ему портфель министра иностранных дел. Впрочем, составляя свое правительство, Мей совершила «ход конем», учредив два новых поста и министерства: Министерство по делам Брекзита и Министерство внешней (международной) торговли, тем самым сократив полномочия министра иностранных дел почти до представительских функций.

Трудно представить более неподходящую кандидатуру на роль министра иностранных дел, чем эксцентричный, всегда взлохмаченный, несдержанный на язык Борис Джонсон.

Возглавляя внешнеполитическое ведомство, Джонсон неоднократно вызывал негативную реакцию язвительными высказываниями в адрес других политиков и государств, включая Россию. Он подчеркивал, что не питает ни малейших симпатий к президенту России Владимиру Путину и построенной им «бандитской клептократии». Сравнивал проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России с проведением Олимпийских игр в 1936 году в гитлеровской Германии.

Впрочем, про президента Турции Эрдогана он высказался куда хуже. В 2016 году Джонсон выиграл тысячу фунтов, победив в конкурсе Spectator на самое оскорбительное стихотворение про президента Турции, который был объявлен в ответ на требования правительства Турции начать уголовное преследование немецкого телеведущего, прочитавшего в эфире сатирическое стихотворение про Эрдогана. В своем стихотворении Джонсон написал о «любви, которая расцвела между турецким президентом и козлом». А за высказывание о том, что ливийский город Сирт может стать новым Дубаем, «если оттуда убрать трупы», оппозиция и вовсе призывала уволить Джонсона с поста министра иностранных дел.

Тем не менее, он проработал на этой должности два года, с 13 июля 2016-го по 9 июля 2018-го, когда сам подал в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй по процедуре выхода Великобритании из Евросоюза. По его мнению, правительство отошло от первоначальных планов осуществить «жесткий» Брекзит.

Во главе правительства

Тереза Мэй ушла в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии в мае 2019 года на фоне почти тупиковой ситуации с реализацией планов по Брекзиту. Резко критиковавший ее Борис Джонсон заявил, что будет баллотироваться на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра. По итогам шести туров он выиграл выборы и 23 июля 2019 года официально стал новым лидером Консервативной партии Великобритании. За него проголосовали 66% рядовых членов партии (за его основного соперника, главу МИД Джереми Ханта — 34%). 24 июля 2019 года Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании, став 77-м главой кабинета.

Новый премьер пообещал вывести Великобританию из Евросоюза до 31 октября 2019 года при любых обстоятельствах. На основе его предложений действительно были достигнуты существенные договоренности с ЕС, однако дата выхода королевства из Союза была отложена на три месяца. Джонсон обвинил в этом парламент, заявив, что он «находится в парализованном состоянии». 12 декабря 2019 года состоялись досрочные выборы в парламент, на которых Консервативная партия получила 365 мест из 650 (рекордный показатель за последние 30 лет). В январе 2020 года законопроект о выходе страны из Евросоюза одобрили обе палаты парламента, утвердили депутаты Европарламента и Совет ЕС, и 31 января 2020 года Великобритания покинула Евросоюз.

На премьерство Бориса Джонсона пришлась пандемия коронавируса, приведшая, в том числе, к рекордному с 1921 года снижению роста ВВП: в 2020 году, согласно докладу Национальной статистической службы, он упал сразу на 9,9%. Но уже в следующем году экономика страны продемонстрировала самый значительный рост с начала ведения отчетности в 1948 году — 7,5%.

По данным МВФ на сентябрь 2021 года, расходы Великобритании на борьбу с COVID-19 составили 407 млрд фунтов стерлингов или 19,3% от ВВП в виде прямых расходов, а также налогов и сборов, которые было решено отложить или не собирать. Правительство Джонсона пошло на дорогостоящие меры стимулирования экономики, сохранения рабочих мест и поддержки бизнеса на фоне пандемии.

Кроме того, в феврале 2021 года британское правительство объявило о создании Агентства перспективных исследований и изобретений для поддержки передовых и дорогостоящих научных исследований с бюджетом в 800 млн фунтов стерлингов.

Сам Борис Джонсон перенес COVID-19 весной 2020 года. Он провел в больнице, в том числе в палате интенсивной терапии, около двух недель, затем долечивался дома, а 27 апреля вернулся к исполнению своих обязанностей. Впоследствии привился от коронавируса созданной в Оксфорде вакциной AstraZeneca в лондонской больнице Святого Томаса.

На фоне строгого локдауна, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, произошел громкий скандал с участием премьер-министра. Оказывается, пока все соблюдали антиковидные меры, на Даунинг-стрит проводили вечеринки с алкоголем, танцами и полным отсутствием санитарных ограничений. В связи с этим рейтинг одобрения Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства — 24%. Несколько депутатов от правящей Консервативной партии заявили о своем недоверии к премьеру. Джонсон принес публичные извинения и выплатил штраф за нарушение ковидных ограничений. Но скандал не утихал, и 6 июня 2022 года на голосование депутатов Консервативной партии был вынесен вопрос о доверии Джонсону как лидеру партии. Тогда сторонники его отставки не набрали нужного количества голосов (148 высказались против вотума доверия, 211 поддержали Джонсона; для отстранения с поста лидера партии было необходимо набрать 180 голосов).

К проблемам, вызванным пандемией, присоединился общеевропейский энергетический кризис, ставший следствием антироссийских санкций. Он привел к повышению цен на электроэнергию и росту стоимости топлива. Джонсон заявил, что борьба с резким повышением стоимости жизни в стране является основной задачей его правительства, в связи с этим было объявлено о мерах поддержки населения (скидки на оплату электричества и др.); в общей сложности на помощь населению было выделено около 9 млрд фунтов.

Также правительство Джонсона в марте 2021 года приняло решение направить 80 млрд фунтов на модернизацию вооруженных сил в ближайшие четыре года и перейти к наращиванию ядерного арсенала.

Отставка на фоне скандалов

Вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна — самый известный, но не единственный скандал, в центре которого оказался премьер-министр. Джонсону в этот период пришлось иметь дело с целым рядом скандалов: и по поводу дорогостоящего ремонта его квартиры с использованием денег, взятых взаймы у доноров Консервативной партии; и из-за назначения в Палату Лордов, вопреки предупреждению MI5, сына бывшего офицера КГБ, а ныне миллионера Лебедева; и за предложение переписать правила поведения для депутатов после коррупционного скандала с депутатом от тори Оуэном Патерсоном.

Последним ударом для премьера стал сексуальный скандал вокруг парламентария-консерватора Криса Пинчера, который 30 июня в пьяном виде начал домогаться двух мужчин в частном лондонском клубе. Вскоре выяснилось, что это не первая история с домогательствами, а Джонсон, зная о репутации Пинчера, назначал его на высокие партийные и правительственные посты и даже шутил по поводу депутата с «шаловливыми руками». Это дало окружению Джонсона формальный повод уличить премьера в неэтичном поведении, хотя ранее в его адрес звучали и куда более весомые обвинения во лжи, коррумпированности и кумовстве.

На этом фоне из-за потери доверия к премьер-министру его кабинет в течение нескольких дней покинули около 60 человек. 6 июля группа членов правительства во время личной встречи призвала Джонсона уйти добровольно и «с достоинством».

7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и главы правительства. При этом он продолжит исполнять обязанности главы правительства до выборов нового лидера консерваторов, который автоматически займет кресло премьера.

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны станет известно 5 сентября, когда парламент вернется с летних каникул.

Выдвижение кандидатов состоялось 12 июля. За должность нового премьер-министра страны поборются восемь кандидатов, в том числе министр иностранных дел Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави и бывший министр финансов Риши Сунак. Накануне Джонсон заявил, что не будет открыто поддерживать кого-либо из кандидатов на пост премьера. «Я бы не хотел навредить чьим-либо шансам путем выражения своей поддержки. Я должен сконцентрироваться ближайшие дни и недели на своей работе. С конституционной точки зрения, роль премьера в моем положении заключается в том, чтобы продолжать воплощать в жизнь инициативы [правительства]», — сказал Джонсон в первом после своей отставки интервью телеканалу Sky News.

Борис Джонсон и Украина

Официальная Россия восприняла отставку Бориса Джонсона с восторгом, ведь он считается ключевым союзником Владимира Зеленского.

После начала специальной военной операции Российской Федерации в Украине Борис Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией и планах по ее изоляции. Его правительство ввело несколько пакетов антироссийских санкций, касающихся юридических и физических лиц, а также запретило импорт российской нефти к концу 2022 года. 16 апреля 2022 года Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию ключевым членам британского правительства, включая премьер-министра Джонсона.

9 апреля 2022 года Джонсон первым из лидеров стран Большой семерки посетил Киев после начала СВО. Это произошло всего через несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. Видео совместной прогулки по Киеву президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона облетело весь мир.

17 июня Джонсон во второй раз приехал в Киев на встречу с президентом Украины, на следующий день после визита туда лидеров четырех стран ЕС — Франции, Германии, Италии и Румынии.

По данным BBC, с начала специальной военной операции Лондон направил Украине гуманитарную и экономическую помощь в размере 1,5 млрд фунтов и военную помощь на 2,3 млрд фунтов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Бориса Джонсона «настоящим другом Украины».

7 июля, сразу после объявления отставки Бориса Джонсона, офис президента Украины распространил заявление Зеленского, в котором тот высказал признательность Джонсону за защиту интересов Украины:

«Мы все с грустью восприняли эту новость (об отставке Джонсона). Не только я, но и все украинское общество, которое очень сочувствует вам. Мы не сомневаемся в том, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма сделали ее особенной».

«Бог в постели»

Биография героя будет неполной без описания его личной жизни. У Бориса Джонсона она насыщенная и несколько сумбурная. В русской традиции его бы назвали «ходок». Англичанка Соня Парнелл, коллега Бориса по брюссельскому бюро The Daily Telegraph, уверяет в своей книге «Просто Борис: история амбициозного блондина», что он «смесь образованного человека и хама» и «бог в постели».

В жизни Бориса Джонсона было несколько браков, много женщин, много детей, в том числе внебрачных.

В первый раз Борис женился в 1987 году на сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Их брак продлился всего 3 года.

В 1993 году состоялась его свадьба с Мариной Уилер, дочерью журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Они прожили вместе 25 лет и родили четверых детей: двух дочерей — Лару Леттис Джонсон (род. 1993) и Кассию Пичез Джонсон (род. 1997) и двух сыновей — Майло Артур Джонсона (род. 1995) и Теодора Аполло Джонсона (род. 1999).

В 2009 году у Джонсона родилась внебрачная дочь от связи с искусствоведом Хелен Макинтайр, которую он признал лишь в 2013 году по решению суда. По слухам, у него есть еще и внебрачный сын, но сам Борис это отрицает.

В 2018 году из-за измены Джонсона брак с Мариной Уилер распался, но официально их развод был оформлен только в феврале 2020 года, после двухлетнего судебного процесса.

Разлучницей оказалась Кэрри Саймондс, специалист по связям с общественностью, которая моложе Бориса на 24 года. Заняв пост премьера, Джонсон вместе с ней переехал в резиденцию на Даунинг-стрит, хотя они тогда не состояли в браке.

29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Сын Джонсона и Саймондс родился 29 апреля 2020 года. Джонсон назвал его Уилфред Лори Николас, в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения коронавирусом.

29 мая 2021 года Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились, устроив тайную церемонию в Вестминстерском соборе.

9 декабря 2021 года у Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь Роми Айрис Шарлотт.

Сейчас Борису Джонсону 58 лет. Хотя он уже достиг вершины карьеры в Великобритании, трудно представить, что теперь он займется написанием мемуаров. Впрочем, издательство Hodder & Stoughton все еще ожидает от него биографию Уильяма Шекспира, за которую Джонсон в 2016 году получил аванс в размере 88 тысяч фунтов. Но не похоже, что Борис ограничится писательством. Он по-прежнему полон сил и энергии, да и амбиции его, кажется, никуда не делись. Возможно, ему еще удастся всех удивить.