Мирзиёев и Бердымухамедов договорились продвигать гендерное равенство и расширять права женщин

CentralAsia (TM) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов сделали совместное заявление, в котором анонсировали расширение прав и возможностей женщин. По оценке правозащитных организаций, в обеих странах наблюдаются проблемы с социально-правовым положением женщин.

«Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с целями устойчивого развития»,— говорится в заявлении, цитируемом газетой «Нейтральный Туркменистан».

После прихода к власти в Туркменистане президента Сердара Бердымухамедова в стране началась новая волна запретов в отношении женщин. В частности, по данным СМИ, от туркменских женщин начали требовать письменного обещания «воздерживаться от дополнительных способов усиления внешней привлекательности». Работницам туркменских госучреждений также предписали не надевать джинсы и облегающие платья, не делать маникюр и татуаж губ.