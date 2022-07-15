В Узбекистане отложили повышение тарифов на газ и электроэнергию для юрлиц

CentralAsia (UZ) - Повышение тарифов на газ и электроэнергию для юридических лиц в Узбекистане отложено. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Причиной названо намерение обеспечить население, отрасли экономики и хозяйствующих субъектов топливно-энергетическими ресурсами и проанализировать работу по поэтапному переводу ценообразования на рыночные механизмы.

Решение о приостановке действия правительственного постановления о повышении тарифов принято спустя две недели после его принятия и за день до назначенной даты.

Документом предполагалось с 15 июля увеличить стоимость 1 кВт*ч электроэнергии для Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов и бюджетных организаций до 800 сумов ($0,07, сейчас – 450 сумов или $0,04), для остальных юрлиц —до 600 сумов ($0,05).

Стоимость одного кубометра газа для НГМК, АГМК и бюджетных организаций планировалось увеличить с 660 до 1300 сумов ($0,12), для тепловых электростанций (ТЭС) — до 1000 сумов ($0,09), для остальных юридических лиц, кроме автомобильных газозаправочных компрессорных станций, — до 1100 сумов ($0,1). Для АГНКС цена должна была составить с 1000 до 1150 сумов ($0,1).