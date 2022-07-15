Авиакомпания Flydubai запускает рейсы в Самарканд

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Flydubai станет первым перевозчиком, выполняющим рейсы в Самарканд из ОАЭ два раза в неделю с 20 сентября. Самарканд станет вторым пунктом назначения перевозчика в Узбекистане после Ташкента, передает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания Flydubai, со штаб-квартирой в Дубае, сегодня объявила о запуске рейсов в Самарканд (Узбекистан) два раза в неделю, начиная с 20 сентября. С появлением рейсов в Самарканд Flydubai расширяет свое присутствие в стране до двух направлений, включая столицу Ташкент.

Рейсы в международный аэропорт Самарканда будут выполняться из Дубая по вторникам и пятницам. С запуском рейсов в Самарканд авиакомпания ​ расширяет свою маршрутную сеть до 102 направлений, которую обслуживает молодой парк из 65 самолетов Boeing 737, предоставляя пассажирам из ОАЭ и других стран более комфортные варианты для путешествий.

«Мы запустили полеты в Узбекистан в 2019 году и были рады увидеть рост рынка по мере восстановления спроса на путешествия. Выполняя восемь рейсов в неделю в Самарканд и Ташкент, мы рассчитываем на дальнейшую поддержку торговых и культурных связей с ОАЭ. Мы верим, что это побудит большее количество людей посетить Узбекистан – эту прекрасную страну с богатой историей и традициями», - сказал Хамад Обайдалла, коммерческий директор Flydubai.

Самарканд, как один из древнейших городов мира, считается таким же важным центром человеческой цивилизации как Рим и Афины. Этот город с богатой культурой был ключевым пунктом Великого Шелкового пути и теперь включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Самарканде находится множество уникальных памятников, в том числе мечеть Регистан и медресе, мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи-Зинда и ансамбль Гур-Эмир, а также обсерватория Улугбека.

География полетов Flydubai насчитывает рейсы по 6 направлениям в Центральной Азии, включая Алматы и Нур-Султан в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане, а также Самарканд и Ташкент в Узбекистане.