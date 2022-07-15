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В Таджикистане ожидается жара до +47

CentralAsia (TJ) -  Гидрометцентр Таджикистана сообщает о повышении дневной температуры воздуха до +47 градусов в некоторых регионах страны.

По прогнозу синоптиков, 18-20 июля на территорию Таджикистана усилится вынос жаркого воздуха. В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться.

В долинных районах будет 39-44 градусов тепла, а по крайнему югу (порядка 10 районов Хатлонской области, в том числе, Шахритус, Пяндж, Нижний Пяндж, Фархор и др.) воздух будет прогреваться до 45-47 градусов.

В отдельных предгорных и горных районах тоже будет до +35+40. В связи с этим с 15 по 18 июля в высокогорных районах республики, за исключением востока ГБАО, возможны ледниковые сели.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана также сообщает, что из-за таяние снега ожидается повышение уровня воды в реках.

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