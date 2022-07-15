В Казахстане предложили новые коронавирусные ограничения

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният озвучила возможные ограничения в связи с ростом числа заражений COVID-19, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет оформляться по-новому.

При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).

«Министерством здравоохранения данные меры разработаны, на следующем заседании Межведомственной комиссии выносятся на обсуждение. Это работа с близкими контактными, это работа и ограничения, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, у которых не имеется защиты иммунитета, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и в транспорте», - сообщила Гиният на брифинге СЦК.

Также, по словам министра, при переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационары и ПМСП.

Все эти предложения по принятию мер, как уточнила глава ведомства, будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.

Министра также спросили, будут ли в стране введены ограничения на полеты, передвижение и режим пограничных переходов.

«Я думаю, таких жестких ограничений не будет. Уже и инфекция изменилась, и вирус изменился, и течение сейчас более-менее легкое. Ограничительные меры в "красной" зоне будут, но не такие жесткие», - сказала Гиният.

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