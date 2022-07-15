Мирзиёев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ислама Каримова в Самарканде (фото)

- Туркменистан, общество
- 17:00, 15 июля 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 июля посетил в Самарканде мавзолей Ислама Каримова в сопровождении Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Согласно информации, Бердымухамедов возложил цветы к могиле первого президента страны. Туркменские гости посетили музейный комплекс Мирзо Улугбека.
Отмечается, что комплекс организован рядом с обсерваторией великого ученого, состоит из двух залов с шестью разделами. В нем выставлены более ста предметов, книг, рукописей, оригинал квадранта, относящиеся ко временам Мирзо Улугбека.
Затем президенты Узбекистана и Туркменистана посетили мавзолей полководца Амира Темура.
Главы государств побывали в ансамбле Регистан. Здесь Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов сфотографировались на память.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Совместное заявление, кроме того лидеры Узбекистана и Туркменистана подписали историческое Соглашение по Амударье.