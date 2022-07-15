экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ислама Каримова в Самарканде (фото)

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 июля посетил в Самарканде мавзолей Ислама Каримова в сопровождении Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Согласно информации, Бердымухамедов возложил цветы к могиле первого президента страны. Туркменские гости посетили музейный комплекс Мирзо Улугбека.

Отмечается, что комплекс организован рядом с обсерваторией великого ученого, состоит из двух залов с шестью разделами. В нем выставлены более ста предметов, книг, рукописей, оригинал квадранта, относящиеся ко временам Мирзо Улугбека.

Затем президенты Узбекистана и Туркменистана посетили мавзолей полководца Амира Темура.

Главы государств побывали в ансамбле Регистан. Здесь Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов сфотографировались на память.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев и Бердымухамедов подписали Совместное заявление, кроме того лидеры Узбекистана и Туркменистана подписали историческое Соглашение по Амударье.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Казахстане предложили новые коронавирусные ограничения
  • «Монгольская гордость» представлена в Наадаме 2022
  • В Таджикистане женщину осудили на 20 лет за убийство 4-летней дочери


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com