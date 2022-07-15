Аномальная жара в Западной Европе бьет рекорды, - CNN

CentralAsia (CA) - Аномальная жара в Западной Европе бьёт рекорды, на большей части Испании и Португалии температура превысила 40 градусов по Цельсию. Об этом сообщает CNN.

По данным испанского метеорологического агентства AEMET, 12 июля в городе Оренсе на северо-западе Испании был установлен рекорд температуры в +43,2 градуса.

По словам специалиста по климатической статистике Макса Эрреры, 13 июля город Замор установил собственный рекорд, достигнув +41,1 градуса. В тот же день город Сория установил рекорд в +38,7 градуса.

Центральный португальский город Луза установил рекорд в +46,3 градуса, а Лиссабон установил июльский рекорд +41,4 градуса.

По данным AEMET, температура достигнет около +45 градусов в некоторых частях западной и южной Испании.

То же самое говорят и о Португалии. Премьер-министр страны Антонио Коста заявил журналистам, что 14 июля был «самым серьезным днем» для Португалии с точки зрения экстремальной погоды, предупредив, что стране необходимо быть более осторожной, чем когда-либо, чтобы избежать новых явлений.

Восемь из 18 материковых районов страны были объявлены Португальским институтом моря и атмосферы (IPMA) красным погодным предупреждением.

Коста добавил, что в свете повышенного риска режим « повышенной тревоги» в стране будет продлен до 17 июля.

Португалия по-прежнему остается одной из стран, наиболее пострадавших от нынешней жары в Западной Европе. В настоящее время 1656 пожарных борются с 10 активными сельскими пожарами по всей Португалии, сообщила 14 июля служба гражданской защиты Португалии.

По данным муниципалитета Лейрии, в районе Лейрия в центральной Португалии было сожжено более 7400 акров леса.

Франция находится в аналогичном затруднительном положении. По данным региональной полиции, с 12 июля более 6500 человек были эвакуированы из своих домов, поскольку в юго-западных регионах страны бушуют лесные пожары.

Согласно заявлению, опубликованному полицией департамента, в результате двух крупных лесных пожаров в департаменте Жиронда было уничтожено более 9000 акров земли.

Около 1000 пожарных из местных и национальных бригад были мобилизованы с 12 июля, чтобы остановить распространение огня. Также используются шесть самолетов-бомбардировщиков.

Грегори Аллионе, президент национальной федерации пожарных, призвал города по всей стране отменить традиционные фейерверки в честь Дня взятия Бастилии, выступая 14 июля на французском канале Franceinfo.

«Ответственность заключается в том, чтобы принять во внимание, что мы находимся в периоде засухи, аномальной жары», - сказал Аллионе, добавив, что пожары «все еще развиваются, и сегодня мы ожидаем столкнуться с трудностями». учитывая повышение температуры и вихревые ветры».

Во время визита в этот район 13 июля министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил журналистам, что власти «в ближайшие дни будут в состоянии повышенной готовности, особенно на юге Франции».

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