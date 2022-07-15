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Государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан завершился

CentralAsia (UZ) -  Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан завершился. В международном аэропорту Самарканда высокого гостя проводил глава государства Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба президента РУз.

Накануне главы двух государств провели переговоры в резиденции «Куксарой», в ходе которых обозначили приоритеты и перспективные направления развития многопланового сотрудничества. Сегодня посетили достопримечательности Самарканда.

Ранее сообщалось, что в ходе визита страны подписали 19 документов. А в преддверии визита президента Туркменистана в Узбекистан в Бухаре состоялся первый Узбекско-туркменский межрегиональный форум, по итогам которого были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 млн долларов.

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