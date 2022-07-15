Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно прибыл в Ереван, - «Sputnik Армения»

Уильям Бернс

CentralAsia (CA) - Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Ереван в пятницу утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.

У главы американской разведки запланированы встречи на высоком уровне. Американское посольство в Ереване никак не освещало приезд Бернса в республику, сохранив его в тайне.

12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки в контексте масштабных реформ национальной полиции.