Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно прибыл в Ереван, - «Sputnik Армения»
- Азия и мир, политика
- 17:50, 15 июля 2022
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Уильям Бернс
CentralAsia (CA) - Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Ереван в пятницу утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.
У главы американской разведки запланированы встречи на высоком уровне. Американское посольство в Ереване никак не освещало приезд Бернса в республику, сохранив его в тайне.
12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки в контексте масштабных реформ национальной полиции.
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