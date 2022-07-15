Численность населения Таджикистана к концу года достигнет 10 млн

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за первое полугодие текущего года на 6% увеличилась рождаемость, численность населения к концу 2022 года достигнет 10 млн человек, сообщил журналистам министр юстиции страны Музаффар Ашуриен, передает НИАТ «Ховар».

«За 6 месяцев текущего года в Таджикистане родилось 111 500 детей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние 30 лет население Таджикистана увеличилось с 5,5 до 9,8 млн человек, то есть в 1,8 раза и к концу 2022 году достигнет 10 млн», - сказал он.

По словам министра, за первое полугодие в стране умерло 16,3 тыс. человек, что на 5% меньше, чем за январь-июнь период прошлого года.

«Специалисты связывают увеличение продолжительности жизни в нашей стране с экономическим развитием, снижением смертности среди детей и трудоспособного населения, уменьшением потребления алкоголя и табака, успешной борьбой с заболеваниями сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с инсультами, снижением количества убийств и самоубийств», — добавил министр.

Он также сообщил о тенденции увеличения количества разводов. «За 6 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 7265 случаев разводов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал он.

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