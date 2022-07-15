экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Закон о равноправии женщин и мужчин приняли в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистане захотели обеспечить равноправие женщин и мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента страны.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании нижней палаты. «По мнению депутатов, внесение этих предложений в законодательство послужит усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что законопроект предполагает изменения в законе «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». В закон предлагается ввести понятия «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход», которые станут новыми механизмами в целях установления равноправия.

Помимо этого, проект определяет специальные статьи «задачи гендерного аудита» и «порядок проведения гендерного аудита». Отмечается, что соответствующий профильный орган будет называться Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Токаев поручил создать условия для релокации ушедших из России зарубежных компаний
  • Украина разорвала дипотношения с КНДР после того, как она признала ЛНР и ДНР
  • Крупный музыкальный фестиваль PLAYTIME-2022 и Улан-Баторский стритстайл. ФОТО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com