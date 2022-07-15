Закон о равноправии женщин и мужчин приняли в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистане захотели обеспечить равноправие женщин и мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента страны.

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании нижней палаты. «По мнению депутатов, внесение этих предложений в законодательство послужит усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что законопроект предполагает изменения в законе «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». В закон предлагается ввести понятия «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход», которые станут новыми механизмами в целях установления равноправия.

Помимо этого, проект определяет специальные статьи «задачи гендерного аудита» и «порядок проведения гендерного аудита». Отмечается, что соответствующий профильный орган будет называться Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи.