Таджикистан оказался в рейтинге среди стран с самым масштабным неравенством полов

CentralAsia (TJ) - Всемирный экономический форум опубликовал очередной отчет по Индексу гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index) за 2022 год.

Индекс отражает положение, права и роль женщин и мужчин в четырех ключевых областях: образовании, здравоохранении, экономике и политике.

Таджикистан в новом глобальном рейтинге обеспечения гендерного равенства находится на 114-м месте среди 146 страны мира.

По четырем критериям рейтинга республика занимает следующие места: по обеспечению равенства женщин и мужчин в экономической жизни занимает 107-е место; по доступу к образованию – 117-е место; по возможностям в сфере здравоохранения – 84-е место; по «обладанию политической властью» - 109-е место.

Казахстан в рейтинге расположен на 65-м месте, Кыргызстан – на 86-м месте. Узбекистан и Туркменистан в рейтинге отсутствуют.

Первые три места в рейтинге заняли Исландия, Финляндия и Норвегия.

Самые большие масштабы гендерного неравенства зафиксированы в Пакистане и Афганистан, занявшие соответственно 145-е и 146-е места.

По поводу Афганистана в отчете отмечено, что количество работающих афганок сократилось по сравнению с прошлым годом на 50%, на 90% уменьшилось их присутствие в органах власти, число высококвалифицированных трудящихся женщин сократилось на 61%.

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