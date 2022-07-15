Посольство США в Киеве призвало американцев из-за ракетной угрозы покинуть Украину

CentralAsia (CA) - Посольство США в Киеве обратилось к своим согражданам и призвало их немедленно покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американской дипмиссии.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности», - говорится в сообщении.

Американцам посоветовали не приезжать на Украину, а уже находящихся там - немедленно покинуть страну. Кроме того, гражданам США посоветовали избегать мест массового скопления людей и участия в организованных мероприятиях.

Посольство США возобновило свою работу в Киеве 18 мая, спустя почти три месяца после начала российско-украинского конфликта. Новым чрезвычайным полномочным послом США на Украине стала Бриджит Бринк.

Американская дипмиссия также отметила, что на Украине есть «ракетная угроза», особенно в западных областях страны. В случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги гражданам США посоветовали искать укрытия, а также не приближаться к обломкам при ракетных обстрелах. В дипмиссии подчеркнули, что даже при перехвате ракет или беспилотников, их обломки могут представлять угрозу.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в сфере безопасности на всей Украине «крайне нестабильная, условия могут без предупреждения ухудшиться». В связи с этим посольство США рекомендовало всем гражданам, находящимся на Украине, зарегистрироваться на сайте Госдепартамента в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), которая позволяет ее участникам своевременно получать последние обновления в сфере безопасности.