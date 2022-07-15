Кыргызская авиакомпания «AeroStan» совершила первый рейс в Наманган

CentralAsia (UZ) - Борт кыргызской авиакомпании AeroStan впервые приземлился в международном аэропорту Намангана. Грузовой самолет Boeing 747-200F (Jumbo jet) прибыл накануне, 14 июля.

Согласно данным Uzbekistan Airports прибывший из Бишкека борт совершил техническую посадку в международном аэропорту «Наманган» в 11:19 по местному времени для дозаправки авиатопливом. В 14:44 самолет вылетел из Намангана в Макао (Китай).

Авиакомпания AeroStan была образована в 2008 году и является оператором чартерных грузовых авиаперевозок, зарегистрированным в Бишкеке (Кыргызстан).