Парламент Узбекистана создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана приняли совместное постановление об образовании комиссии по проведению независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане в начале июля, сообщает пресс-служба верхней палаты.

По данным пресс-службы, 15 июля в Ташкенте состоялось совместное заседание Кенгашей (Советов) законодательной палаты и сената.

На заседании принято совместное постановление Кенгашей палат Олий Мажлиса об образовании Комиссии по изучению фактов и событий, произошедших в Республике Каракалпакстан в июле 2022 года, и проведении по ним независимого расследования.

Данным постановлением также утверждены ее состав и положение о Комиссии.

В состав Комиссии включены представители Олий Мажлиса и народные депутаты, руководители и сотрудники неправительственных и общественных организаций.

Руководство Комиссией возложено на Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека Ферузу Эшматову.

Результаты проведенного расследования будут обнародованы и доведены до сведения общественности Узбекистана и мирового сообщества.