Как Абэ Синдзо укреплял японо-монгольские отношения, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Убийство бывшего премьер-министра стало шоком для Монголии, учитывая его огромный вклад в укрепление двусторонних отношений.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. Но в середине знаменательного года политическое убийство бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо стало серьезным потрясением для Монголии, учитывая огромный вклад администрации Абэ в укрепление японо-монгольских отношений.

С момента победы Абэ на выборах в конце 2012 года и до ухода с должности в 2020 году администрация Абэ продемонстрировала свою приверженность и постоянные усилия по укреплению японо-монгольских отношений, которые в конечном итоге достигли пика в 2015 году, когда две страны стали стратегическими партнерами.

С точки зрения внешней политики Японии, наличие Монголии в качестве близкого партнера помогает Токио решать региональные проблемы, такие как отношения с Северной Кореей. Кроме того, демократическое управление и общество в Монголии укрепили отношения как между правительствами, так и между людьми. При администрации Абэ число монгольских студентов и рабочих в Японии сильно увеличилось.

Более того, Монголия не представляет прямой угрозы территориальной целостности Японии, что делает ее редкостью среди восточноазиатских соседей Японии. Япония имеет постоянные территориальные споры с Россией (Курильские острова/Северные территории), Китаем (острова Сэнкаку/Дяоюйдао) и Южной Кореей (острова Токто/Такэсима).

В Северо-Восточной Азии прочные связи между Монголией и Японией, обеими демократическими странами, создают образ действий для переговоров, диалога и разрешения конфликтов. Администрация Абэ понимала эту стратегическую динамику двусторонних отношений Японии и Монголии и поддерживала ее взаимовыгодным образом.

Абэ совершил свой первый государственный визит в Монголию в 2013 году по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией. Абэ встретился с тогдашним президентом Элбэгдорж Цахиа и премьер-министром Алтанхуяг Норов. В редакционной статье, написанной для монгольских газет по случаю своего визита, Абэ заявил, что японо-монгольские отношения поддерживаются «тремя духами» свободы и демократии, мира и взаимной выгоды». Исходя из этого, тогдашний министр иностранных дел Кисида Фумио — нынешний премьер-министр Японии — пообещал в 2014 году, что «Монголия и Япония будут укреплять взаимопонимание и доверие посредством многоуровневого и стратегического диалога».

Визит Абэ в 2013 году привел к заключению экономического соглашения, по которому Япония поддерживала горнодобывающую промышленность Монголии, открывая кредитную линию для покупки горнодобывающего оборудования у японских компаний, таких как Komatsu. В марте 2013 года Абэ предложил «Инициативу ERCH-2» для ускорения экономического партнерства Японии и Монголии. Для Монголии постоянная финансовая и техническая поддержка Японии имеет основополагающее значение для увеличения экономической диверсификации страны.

Во время своего второго государственного визита в Улан-Батор в 2015 году Абэ подчеркнул намерение своей администрации сделать этот визит свидетельством связи между двумя странами и развития их «стратегического партнерства».

Совершив визиты в 2013 и 2015 годах, Абэ стал первым премьер-министром Японии, посетившим Монголию несколько раз за короткий период. Абэ также был первым премьер-министром Японии, встретившимся с тремя разными президентами Монголии: Энхбаяр Намбар, Элбэгдорж Цахиа и Баттулга Халтмаа. Это продемонстрировало как приверженность, так и подлинную оценку японо-монгольской дипломатии на самом высоком правительственном уровне.

Японо-монгольское стратегическое партнерство укрепило их экономические отношения и усилило безопасность и военные элементы. Администрация Абэ, которую часто критикуют за посягательство на послевоенную приверженность Японии пацифизму внутри страны, рассматривала партнерство с такой не угрожающей страной, как Монголия, как преимущество стратегического поведения Японии.

После второго государственного визита Абэ в Монголию Силы самообороны Японии начали участвовать в многосторонних военных учениях Монголии Khaan Quest для миротворческих операций Организации Объединенных Наций. С 2012 года Сухопутные силы самообороны Японии обучают монгольские вооруженные силы военной медицине, в частности учениям по реагированию на массовые жертвы.

За восемь лет пребывания Абэ у власти Япония стремилась усилить свое международное присутствие и влияние. Администрация Абэ ускорила статус Японии на международной арене, добиваясь членства в Совете Безопасности ООН. Монголия поддержала подход Абэ. Бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг Чимэд выразил поддержку монгольского правительства международному присутствию Японии.

Администрация Абэ понимала как историческую значимость, так и современную необходимость продвижения вперед японо-монгольских отношений как двух демократических стран в постоянно меняющемся регионе. Наследие администрации Абэ в японо-монгольских отношениях будет заключаться в том, что он претворил в жизнь стратегическое партнерство, укрепив отношения как между правительствами, так и между людьми.

Премьер-министр Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетили посольство Японии в Улан-Баторе, чтобы засвидетельствовать свое почтение Абэ и подписать книгу соболезнований. «Подчеркнув, что внешняя политика «Активный вклад в дело мира», проводимая покойным премьер-министром, внесла ценный вклад в региональное сотрудничество и процветание, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что его усилия по дальнейшему укреплению монголо-японских отношений всегда будут помнить», — сообщило монгольское информационное агентство Mонцамэ.

Бывший президент Энхбаяр Намбар и бывший министр иностранных дел Монголии Цогтбаатар Дамдин также посетили посольство, чтобы подписать книгу соболезнований Абэ.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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