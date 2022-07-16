Генеральный секретарь ООН поздравил Монголию с Национальным праздником

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил президента Монголии Хурэлсух Ухнаа с Национальным праздником.

В своем приветствии он сказал: «По случаю Национального дня я хотел бы передать искренние поздравления всему народу Монголии. Это особое время в истории напоминает нам всем о совместной работе как одна семья. Каждая страна сталкивается с необходимостью внести свой вклад в решение глобальных проблем глобальной пандемии COVID-19, роста бедности, неравенства и несправедливости, изменения климата и конфликтов. В этот исторический день я полностью уверен, что весь монгольский народ внесет свой вклад в ускорение продвижения к целям устойчивого развития, а также в построение лучшего, более справедливого и более мирного мира для всех людей этого мира. Уважаемый господин Президент, примите мое глубочайшее уважение по этому поводу».

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