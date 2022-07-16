В Казахстане за сутки выявили 1470 случаев COVlD

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Алматы – 494;
в городе Нур-Султан – 423;
в Алматинской области – 132;
в городе Шымкент – 106;
в Карагандинской области – 81;
в Жамбылской области – 54;
в Акмолинской области – 27;
в Атырауской области – 27;
в Кызылординской области – 23;
в ВКО – 22;
в Мангистауской области – 17;
в Костанайской области – 14;
в ЗКО – 12;
в Павлодарской области – 12;
в Туркестанской области – 12;
в СКО – 10;
в Актюбинской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 315 021 случаев COVlD-19.
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