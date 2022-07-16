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В Казахстане за сутки выявили 1470 случаев COVlD

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Алматы – 494;

в городе Нур-Султан – 423;

в Алматинской области – 132;

в городе Шымкент – 106;

в Карагандинской области – 81;

в Жамбылской области – 54;

в Акмолинской области – 27;

в Атырауской области – 27;

в Кызылординской области – 23;

в ВКО – 22;

в Мангистауской области – 17;

в Костанайской области – 14;

в ЗКО – 12;

в Павлодарской области – 12;

в Туркестанской области – 12;

в СКО – 10;

в Актюбинской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 315 021 случаев COVlD-19.

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Коронавирус в Казахстане
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