В Узбекистане решили дополнить закон о равноправии мужчин и женщин понятием «гендерный аудит»

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CentralAsia (UZ) - Нижняя палата парламента Узбекистана одобрила в первом чтении поправки, которые вводят понятия «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход» в закон о равноправии мужчин и женщин. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты.

Пресс-служба парламента не приводит подробностей законопроекта. Однако в сообщении ведомства утверждается, что вводимые понятия «послужат усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин».

В 2019 году власти Узбекистана приняли закон о гендерном равноправии и разработали стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года. Закон определяет и запрещает прямую дискриминацию по половому признаку, а также косвенную дискриминацию через СМИ, образование и культуру. Документ гарантирует равные права при приеме на работу, управлении делами государства и в семейных отношениях.

Однако в Узбекистане по-прежнему остро ощущается проблема гендерного неравенства. Согласно исследованиям Всемирного банка, в обеспечении равных прав Узбекистан значительно отстает от своих соседей, как Кыргызстан и Таджикистан.

Только в 2019 году женщина, Танзилла Нарбаева, впервые получила должность председателя Сената. В 2020 году доля женщин, работающих в министерствах и в других ведомствах на руководящих должностях, составила всего лишь 2,9%.

Согласно данным комитета по статистике на 2017 год, заработная плата женщин в Узбекистане на 35% ниже, чем у мужчин.