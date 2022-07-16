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Instagram запустил платные подписки

CentralAsia (CA) -  Instagram официально запустил платные подписки. Теперь блогеры получат возможность устанавливать стоимость доступа к своему контенту. Об этом сообщил гендиректор соцсети Адам Моссери.

По его словам, платными можно сделать как посты в ленте, так и сторис или прямые эфиры. Также можно будет общаться с автором в специальном групповом чате.

Аккаунты платных подписчиков пометят специальным значком, чтобы блогеры могли видеть свою лояльную аудиторию. При этом и на страницах авторов контента появится отдельная вкладка Subscriber home, то есть «дом подписчика». В ней будут фотографии и сторис, доступные только по подписке.

Моссери заявил, что это очередной шаг со стороны Instagram, чтобы сделать его «лучшим местом в интернете для заработка авторов».

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